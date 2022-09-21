На Городище в Липецке пройдет акция в поддержку жителей Донбасса 23 сентября

В Липецке 23 сентября пройдет акция в поддержку жителей Донбасса Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На липецком Городище в эту пятницу, 23 сентября, пройдет акция «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донбасса, проведения референдумов по вхождению в состав России Донецкой и Луганской Республик, а также Запорожской и Херсонской.

Мероприятие начнется в 15:00. Перед гостями выступят известные липчане. Для всех собравшихся также состоится концерт от творческих коллективов области. Площадку оградят фан-барьерами в целях безопасности. Попасть туда можно будет через контрольно-пропускные пункты. Жителей областного центра приглашают поддержать акцию и почувствовать себя частью большой страны и народа.

Как сообщили в мэрии, инициатором мероприятия стал руководитель региональной общественной организации поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий «Ветеранское братство» Александр Бакунин.