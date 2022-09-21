В Липецкой области за 7 месяцев изъяли около 140 кг наркотиков

В Липецкой области прошло заседание антинаркотической комиссии Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание антинаркотической комиссии. Рассмотрели вопросы, которые касались противодействия наркопреступности в регионе.

Как сообщили в областной администрации, в этом году за 7 месяцев выявили 722 наркопреступления, из которых 69% - тяжкой и особо тяжкой категории. В результате обыска всего изъяли около 89 кг подконтрольных веществ и 50 кг синтетических наркотиков. Пресекли деятельность 86 закладчиков и наркокурьеров.

Глава региона подчеркнул, что противодействие распространению наркомании должны проводить комплексно и постоянно. Всем заинтересованным органам власти нужно активизировать профилактическую работу с молодежью для сохранения здоровья и воспитания подрастающего поколения и стремления к здоровому образу жизни.