В Липецкой области пропала 15-летняя девочка

В Липецке с 16 сентября ищут подростка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Усмани в Липецкой области ищут Иванникову Валерию Алексеевну. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 15-летняя девочка пропала 16 сентября. Родным до сих пор неизвестно ее местонахождение.

Приметы: ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы по плечи, карие глаза.

Валерия была одета в длинную розовую куртку с капюшоном, черные легинсы, белые с красными полосками кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Валерию или знает, где она может находиться или обладает полезной для поиска информацией позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда «Лиза Алерт» или «112».