В девятиэтажном доме в Липецке загорелась квартира

16 сентября в Липецке в девятиэтажном доме загорелась квартира. Пожар произошел на улице Доватора в доме 10Б. С огнем вели борьбу шесть спасательных отделений. Несмотря на их старания, пламя сильно повредило внутреннюю отделку квартиры. Также, сгорели некоторые вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

В тот же день, но уже вечером в селе Верхний Телелюй в Грязинском районе пожар произошел на улице Некрасова. Там вспыхнул нежилой дом. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, на место выехали три пожарно-спасательные части. Уничтожены огнем кровля дома и его внутренняя отделка.