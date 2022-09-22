В Липецкой области резко подорожали овощи

Липецкстат рассказал о том, как изменились в Липецкой области цены на продукты за неделю. На 19 сентября на 2,2% снизилась цена на свинину. Если на прошлой неделе она стоила 265 рублей за килограмм, то на этой – 259. На 4,3% дешевле стал маргарин. Он стоит 213 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 4,8%. Ее цена – 20 рублей.

Выросла цена на сосиски и сардельки. Они стоят в среднем 374 рубля, что на 3% больше, чем на прошлой неделе. Стерилизованное молоко тоже стало дороже. Его стоимость повысилась на 3,6%. Почти на 2% подорожали куриные яйца – 63 рубля за 10 штук.

Стали ощутимо дороже некоторые овощи. Так, цена на капусту выросла более чем на 12% и составляет 19 рублей. На 7% увеличилась стоимость свеклы. Ее можно купить за 23 рубля. Огурцы подорожали на 15,2 %. Цена за килограмм – 65 рублей. На этой неделе картофель стоит 20 рублей, а помидоры – 60 рублей. Бананы тоже стали дороже. Их средняя цена увеличилась на 7% и составляет почти 71 рубль.