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Общество22 сентября 2022 10:37

В Липецкой области поддержат семьи погибших участников спецоперации

Школьникам выплатят по 5000 рублей
Анастасия ЛИСОВА

Для поддержки участников СВО и их семей Липецкая область вводит дополнительные меры. Так, учащиеся школ, у которых один или оба родителя погибли в ходе спецоперации на Украине, получат 5000 рублей. Выплата будет выделяться один раз в год. В этом году ее планируют выдать до 1 декабря. Для детей из таких семей будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте. Также, им выделят путевки в загородные лагеря Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, студентам средних специальных учебных заведений и школьники, у которых в ходе СВО погибли один или оба родителя, бесплатно предоставят горячее питание. До 23 лет студенты из таких семей смогут получать ежемесячную выплату 2000 рублей.