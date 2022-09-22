В Липецкой области поддержат семьи погибших участников спецоперации

Для поддержки участников СВО и их семей Липецкая область вводит дополнительные меры. Так, учащиеся школ, у которых один или оба родителя погибли в ходе спецоперации на Украине, получат 5000 рублей. Выплата будет выделяться один раз в год. В этом году ее планируют выдать до 1 декабря. Для детей из таких семей будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте. Также, им выделят путевки в загородные лагеря Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, студентам средних специальных учебных заведений и школьники, у которых в ходе СВО погибли один или оба родителя, бесплатно предоставят горячее питание. До 23 лет студенты из таких семей смогут получать ежемесячную выплату 2000 рублей.