Два человека пострадали при столкновении грузовиков на трассе под Липецком

21 сентября на трассе «Южный обход города Липецка» столкнулись два грузовика. КамАЗом управлял 64-летний мужчина. За рулем второго большегруза MAN был 51-летний водитель. В результате столкновения он и его 42-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил расположения на проезжей части.

Еще одна авария произошла на дороге «Подъезд к Липецку». Там 28-летний мотоциклист столкнулся с «Грейт Волл». За рулем автомобиля был 56-летний мужчина. При столкновении пострадала 27-летняя пассажирка мотоцикла. Она получила легкие травмы и после оказания помощи отправилась домой. Причиной аварии стало нарушение ПДД.

На трассе Хлевное – Липецк столкнулись «Рено» и «Опель». За рулем первого автомобиля был 64-летний мужчина, вторым управлял водитель 57 лет. В результате аварии был госпитализирован 57-летний пассажир «Опеля». По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, предварительной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.