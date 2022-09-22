Жителям улиц Юных Натуралистов и Северный рудник внепланово отключат холодную воду

22 сентября будут проводить ремонтные работы на водоводе Д-100 миллиметров у дома №7 на улице Папина. А также, на водоводе Д-150 миллиметров на улице Северный рудник у дома № 27.

В связи с этим, примерно до 8 вечера, холодной воды не будет у жильцов по адресам: Улица Юных Натуралистов, дом №15. Машина с питьевой водой приедет к дому. Улица Северный рудник, дом №27. Воду подвезут к дому.

РВК-Липецк предупреждает, после того, как ремонтные работы окончатся, из кранов временно может политься мутная вода. По всем вопросам и за дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: *175, 236-175.