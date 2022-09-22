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Общество22 сентября 2022 11:20

В Липецке очистили набережную от мусора

Экоактивисты собрали более ста мешков отходов
Анастасия ЛИСОВА

На набережной Липецка и в частном секторе, который находится рядом, в рамках молодежного проекта «ЭкоЛипа» прошел субботник. Его провели студенты Липецкого металлургического колледжа вместе с Молодёжными советами Советского округа. С уборкой им также помог УФСН России по Липецкой области.

Совместными усилиями очистили от пластика, различных упаковок и другого мусора площадь в несколько гектаров. Было собрано более ста мешков отходов. Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, жители ближайших домов выразили свою благодарность активистам. Самые энергичные липчане даже присоединились к субботнику.