В Липецке очистили набережную от мусора

На набережной Липецка и в частном секторе, который находится рядом, в рамках молодежного проекта «ЭкоЛипа» прошел субботник. Его провели студенты Липецкого металлургического колледжа вместе с Молодёжными советами Советского округа. С уборкой им также помог УФСН России по Липецкой области.

Совместными усилиями очистили от пластика, различных упаковок и другого мусора площадь в несколько гектаров. Было собрано более ста мешков отходов. Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, жители ближайших домов выразили свою благодарность активистам. Самые энергичные липчане даже присоединились к субботнику.