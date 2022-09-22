В Липецкой области отменили фестивали из-за частичной мобилизации

В Липецкой области отменили фестивали Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

Губернатор Игорь Артамонов рекомендовал отменить развлекательные мероприятия на территории региона. Так, в Липецкой области в этот четверг, 22 сентября, отменили событийные фестивали из-за частичной мобилизации. Решили перенести фестиваль «Антоновские яблоки» в Ельце, который должен был пройти 24-25 сентября. А также Бирючок в Хлевенском районе и Тербунскую рассыпуху в Тербунском районе. Организаторы считают неуместным проведение сейчас таких масштабных развлекательных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе управления культуры и туризма Липецкой области, учреждения культуры при этом продолжат работать. В репертуар концертов добавят патриотические произведения. В афише кинотеатров появятся отечественные фильмы патриотического характера, которые правильно воспитывают молодежь.