Десять улиц Липецка останутся без воды 23 сентября

на 10 улицах Липецка отключат воду 23 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

Некоторые улицы Липецка останутся без холодной воды в пятницу, 23 сентября. Из-за ремонтных работ ресурс отключат с 10 утра до 8 вечера. Краны пересохнут у жильцов на улице 50 лет НЛМК, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е. Подвоз организуют по 50 лет НЛМК, 2а.

Воды не будет и на Автодорожной, Шахматной, Алфавитной, на переулках Технологическом, Малом, Ландшафтном, Бытовом. Ресурс подвезут к дому по Автодорожной, 13.

Отключения также коснутся липчан на Космонавтов, 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51; Звездной, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17. Подвоз воды организуют по Звездной, 17.

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», когда работы закончатся, вода может течь мутная. Задавайте необходимые вопросы по телефонам: *175, 236-175.