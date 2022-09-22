В Липецке пройдет турнир в честь Всемирного Дня подтягиваний 23 сентября

В Липецке пройдет спортивный турнир Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в эту пятницу, 23 сентября, в 13:00 на базе школы № 47 пройдет турнир по общей физической подготовке. Его посвятили Всемирному Дню подтягиваний.

В турнире поучаствуют мальчики до 10 лет, юноши 10-14 лет и 15-18 лет, а также девушки. Как сообщили в мэрии, зарегистрироваться можно здесь. Это обязательно для всех участников. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Здоровое поколение».

В течение года проводили соревнования и спортивные фестивали, делали мастер-классы по воркауту и информационные встречи с учениками. Этот турнир – одно из последних мероприятий проекта.

Организовывают турнир управление физической культуры и спорта Липецкой области, федерация воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Липецкой области.