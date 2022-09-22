Липецкий «Металлург» упустил победу в Курске

У «Металлурга» 19 очков и пятое промежуточное место. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 22 сентября, в матче 12-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» гостил в Курске. После домашнего поражения в первом круге казалось, что и на выезде «сталеварам» нечего будет ловить. Но ожидания местной публики куряне не оправдали, хотя в итоге отделались легким испугом. Более того, даже улучшили турнирное положение.

На 13-й минуте гости повели в счете – цель поразил Смирных. Но спустя всего пять минут уже «Авангард» был на коне. Имуллин (16-я) и Мингазов (18-я) вывели хозяев поля вперед. Впрочем, продолжения победоносного шествия не получилось. В середине второго тайма опять же с интервалом в две минуты две разящие атаки провели липчане. Глебов (67-я) и Белов (69-я) позволили «Металлургу» во второй раз оказаться впереди. Но довести встречу до победы гости не смогли. На 78-й минуте ничью «Авангарду» принес Войнов – 3:3.

После сегодняшнего игрового дня единоличное лидерство в подгруппе 1 захватил «Авангард» - 28 очков. Далее следуют брянское «Динамо» (27) и столичный «Сахалинец» (22). У «Металлурга» 19 очков и пятое промежуточное место. Теперь 26 сентября в 13-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с обнинским «Квантом» (11-е место, восемь очков).