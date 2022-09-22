Липецкие спортсменки завоевали четыре медали на Кубке России по универсальному бою

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса ННГУ им. Лобачевского. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Соревнования проходили на базе спортивного комплекса ННГУ им. Лобачевского и собрали лучших спортсменов со всей страны. По итогам соревнований липчане четыре раза поднимались на пьедестал.

Победительницей в весовой категории до 78 кг стала Елена Харламова. Она также выполнила норматив мастера спорта. Серебро в весовой категории до 70 кг завоевала Яна Кудря. Бронзу в своих весовых категориях выиграли Мария Ражина (до 70 кг) и Анастасия Минакова (до 57 кг). Поздравляем спортсменок и их тренеров Евгению Покачалову и Галину Кулькову.

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» упустил победу в Курске.

Тем временем, липецкие сестры-дзюдоистки везут две медали из Зеленограда. А липецкий борец стал призером всероссийского турнира.