В экологической акции в Липецке поучаствовали более 300 человек

Фото: пресс-служба администрации Липецка

23 сентября в Липецке в микрорайонах Университетский и Европейский прошла акция «Посади дерево – подари городу чистый воздух». В рамках акции посадили саженцы рябин и лип. Всего высадили 52 молодых дерева.

В акции приняли участие депутаты городского совета Дмитрий Погорелов и Дмитрий Гладышев, работники ФНС и УФСИН. Экологическо мероприятие поддержали и методисты экологического центра «ЭкоСфера», работники «Зеленхоза» и управляющей компании «Университетская». Школьники также не остались в стороне. В посадке деревьев участвовали ученики школ №29 и №34.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в акции участвовали более 300 человек.