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Общество23 сентября 2022 15:39

В Липецке прошла первая отправка мобилизованных жителей области

Перед зданием городского военкомата собрались родственники и близкие солдат
Анастасия ЛИСОВА
Фото: пресс-служба администрации Липецка.

Фото: пресс-служба администрации Липецка.

В Липецкой области началась частичная мобилизация. 23 сентября из областного центра осуществилась первая отправка тех, кого призвали в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

На площади перед зданием городского военкомата собрались родственники и близкие солдат. Проводить защитников страны пришли глава города Евгения Уваркина и главный федеральный инспектор по региону Олег Снежков.

Перед мобилизованными жителями города выступил духовой оркестр Липецкого авиационного центра. Он исполнил гимн Российской Федерации. После речи официальных лиц на площади прошел молебен. Настоятель Никольского храма протоиерей Виталий окропил липецких призывников святой водой, а также подчеркнул, что священнослужители продолжат молиться за них.