В Липецке опровергли фейк об отправке 1000 человек в зону спецоперации

Правительство Липецкой области опровергло фейки о мобилизации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В правительстве Липецкой области опровергли несколько фейков о частичной мобилизации в регионе. Так, сотрудник одного экстремистского штаба написал в соцсетях, что из Липецка в зону спецоперации отправили 1 000 человек. Причем без обучения.

- Это ложь, - утверждают в пресс-службе регионального правительства. - На сегодняшний день из Липецка столько человек просто не могло быть отправлено. Для этого потребовалась бы колонна из 20 автобусов. Согласитесь, не заметить это было бы сложно.

В пресс-службе подчеркнули, что все мобилизованные проходят обязательное обучение и слаживание.

Еще один фейк оказался от Любови Соболь. Она опубликовала историю "от подписчицы" из Липецкой области. Неизвестная сообщила, что в одном из поселков с населением в 3 000 человек забрали 420 местных.

- Но в Липецкой области из посёлков, где есть военкоматы, только Добринка – 9500 жителей и Лев Толстой – 8600 жителей, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона. - Все остальные посёлки не дотягивают до 2500 жителей, и там нет военкоматов. Выводы очевидны.