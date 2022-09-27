Средняя зарплата в Липецке выросла на 21,3% за год

Средняя зарплата в Липецке в первом полугодии 2022 года - 50900 рублей Фото: Анастасия ЛИСОВА

Липецк занял 30 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню заработной платы. По данным «РИА Рейтинг», за первое полугодие 2022 года средняя зарплата в областном центре – 50900 рублей. Если сравнивать с периодом за январь – июнь 2021 года, то зарплата выросла на 21,3%. На эти деньги можно купить больше 3 потребительских корзин. Напомним, что по потребительскому набору рассчитывают прожиточный минимум.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой. Там средняя зарплата – 129500 рублей. На последней строчке находится Элиста. Жители города зарабатывают в среднем 33100 рублей.

13 из 16 городов-миллионников располагаются в верхней части рейтинга. В этих городах соотношение средней зарплаты и потребительской корзины находится на достаточно высоком уровне.