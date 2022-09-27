В ДТП с поездом и ВАЗом под Липецком погибла 27-летняя пассажирка

Смертельное ДТП с поездом и ВАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот вторник, 27 сентября, в Липецкой области столкнулись легковушка и пассажирский поезд. ДТП случилось в 12.10 в Ельце на автодороге Елец-Ключ Жизни.

По предварительным данным, ВАЗ-21093 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий знак светофора. От удара машину откинуло и она врезалась столб, а затем в стоящий перед переездом ВАЗ-2111.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 27-летняя пассажирка первого автомобиля скончалась на месте. Водителю "девятки" и годовалой девочке понадобилась помощь медиков.

Полицейские проводят проверку по данному факту. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Жителей Липецкой области просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.