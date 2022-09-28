В Липецке ищут высокого 16-летнего подростка в темно-синей куртке

В Липецке сутки ищут подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке сутки ищут подростка. 16-летний Селезнев Алексей Сергеевич пропал в минувший вторник, 27 сентября, в 8.00 в районе улицы 9 Мая.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, короткие темные волосы.

Был одет: темно-синяя стеганая куртка, черно-красная майка с длинным рукавом, темно-синие джинсы, темно-зеленые полусапоги.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с собой у подростка был серый рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Селезнева или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.