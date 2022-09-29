Пожарные спасли из горящего дома под Липецком двух человек

Пожар в поселке Добринка Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 28 сентября, в Липецкой области загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожар случился в поселке Добринка. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на месте работали 5 спасательных расчетов. Пожарные вывели из огня 2 жителей. Пламя уничтожило отделку комнаты и вещи на площади 30 кв.м.

В тот же день вспыхнул деревянный жилой дом в Ельце. Пострадал чердак на площади 5 кв.м. В Липецке на улице Кривенкова огонь охватил общий балкон многоэтажки, повредив находившиеся там вещи.

Также пожарные неоднократно выезжали тушить мусор. Он загорался на улице Терешковой, в садоводческом товариществе «Мичурина» и в поселке Силикатный. Также в Сселках в доме по улице Апраксина произошло короткое замыкание без последующего горения.