Митинг-концерт на Городище пройдет в Липецке в день присоединения новых территорий к РФ

В Липецке на Городище состоится митинг-концерт "Мы вместе" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 30 сентября, в Липецке пройдет митинг-концерт "Мы вместе". Дата выбрана не случайно - в этот день подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Как сообщили в пресс-службе мэрии, провести мероприятие предложил региональный штаб общественной поддержки "Своих не бросаем".

Липчан приглашают присоединиться к митингу-концерту на Городище. Начало в 15.00. На сцену выйдут творческие коллективы города. Также к собравшимся обратятся волонтеры, политические и общественные деятели.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признаны состоявшимися. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. На мероприятии выступит Владимир Путин.