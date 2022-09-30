Неизвестные под видом МЧС сообщают о минировании школ и детских садов в Липецке

В эту пятницу, 30 сентября, в учреждения Липецка вновь поступают звонки о минировании. Неизвестные представляются руководителями МЧС. Они уже сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в некоторых школах и детских садах Липецка, административных зданиях, Автовокзале.

- Уважаемые граждане, не верьте злоумышленникам, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Сотрудники МЧС не занимаются подобными звонками. Просьба не поддаваться панике, но, вместе с тем, проявлять бдительность и осторожность!

В пресс-службе подчеркнули, что на все сигналы о минировании выезжают экстренные службы. Напомним, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует обращаться по номеру "112". Звонки принимают круглосуточно и бесплатно, как с сотовых, так и со стационарных телефонов.