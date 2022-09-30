Липчане смогут экстренно оформить документы в ЗАГС в выходные Фото: Анастасия ЛИСОВА

В свои выходные дни Липецкий ЗАГС на Ленина продолжит работать. 2 и 3 октября там смогут расписаться липчане, которым нужно срочно заключить брак. В понедельник в правобережном отделе горожанам оформят свидетельства об установлении отцовства, о заключении или расторжении брака.

- Ввиду того, что часть услуг ЗАГС пользуется особым спросом у липчан, мы решили организовать штаб для оперативной помощи жителям в выходные дни, - прокомментировала начальник управления Галина Белкина.

Перед приходом в ЗАГС нужно связаться с дежурным сотрудником по телефону 27-51-53. Если есть весомые обстоятельства, он пригласит на прием и уточнит, какие документы взять с собой.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в эти дни ЗАГС будет работать в закрытом режиме. Попасть туда можно будет только по предварительной запаси.

Напомним, что