В Липецке открыли движение по улице 50 лет НЛМК

Фото: пресс-служба администрации Липецка.

Движение по улице 50 лет НЛМК открыли 1 октября в 14.00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Реконструкция участка началась в мае прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С мая 2021-го на улице вынесли инженерные коммуникации, смонтировали сети ливневой канализации и наружного освещения, установили светодиодные светильники, светофоры и дорожные знаки, а также обустроили пешеходные зоны и велодорожки, уложили три слоя асфальта.

Как отметили в городской администрации, новая дорога стала шире. Каждая из четырех полос - 3,75 метра. Объект готов на 96 %. Рабочим осталось доделать разметку, закончить устройство канализационной насосной станции в районе гипермаркета «Metro» и установить остановочные павильоны. Шесть их них уже смонтировали, еще два планируют установить в октябре. В районе торгового центра L’СИТИ должна появиться «умная остановка».

Улица 50 лет НЛМК - одна из главных магистралей Липецка. Она была открыта в 1980-х годах. Последний ремонт проводился здесь в 2005 году.