«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ стартовала в Липецкой области Фото: Анастасия ЛИСОВА

С 3 по 14 октября в Липецкой области будет работать Всероссийская «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ответят на интересующие жителей вопросы.

Работники расскажут все о вакцинации и о том, что можно сделать самостоятельно для укрепления здоровья и профилактики гриппа и вирусной инфекции. Эксперты проконсультируют население по правовым аспектам иммунопрофилактики в Российской Федерации.

«Горячая линия» будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 14:00. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области находятся в Липецке на улице Гагарина, 60А. Телефоны эпидотдела: 30- 88- 39, 30 -88 -14.

В Ельце отдел расположен по адресу: улица Путейская, 20. Телефоны начальника отдела: (47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65. В Задонске - на улице Карла Маркса, 2. Позвонить можно по номерам: (47471) 2-14-21, 2-11-41. В Данкове - улица Льва Толстого, 6. Телефоны: ( 47465) 6-23-90, 6-24-62. В Грязях местонахождение отдела: улица Осовиахима, 10. Начальнику отдела можно дозвониться по телефонам: (47461) 2-10-77, 2-44-12. В Лебедяни - на улице Антонова, 12А. Телефоны: (47466) 5-24-57, 5-24-55.