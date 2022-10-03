Заявки на кредитные каникулы для мобилизованных принимают банки Липецкой области

В Липецкой области банки начали принимать заявки на кредитные каникулы от мобилизованных и их семей. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Курбатов. Речь идет о мобилизованных военнослужащих, контрактниках и граждан из войск национальной гвардии.

Липецкие специалисты уже формируют список заявок и работают с обращениями. Как только закон вступит в силу, мобилизованные липчане получат отсрочку выплат по любому кредиту или займу на время прохождения службы, который они взяли до мобилизации. Сюда же относится ипотека и кредитные карты. Закон одобрили в трех чтениях в Госдуме. На этой неделе его рассмотрят в Совете Федерации.

Напомним, что кредитными каникулами могут воспользоваться и родственники солдат: супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно университетах, лица, находящиеся на иждивении у военнослужащих.

Если солдат погибнет или получит инвалидность 1 группы, долг спишут автоматически, как и кредиты и займы членов его семьи.