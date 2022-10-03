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Общество3 октября 2022 15:25

Мобилизованным жителям Липецкой области направят спальные мешки

Также в регионе проверят стрельбища, где желающие смогут потренироваться
Анастасия ЛИСОВА
В правительстве Липецкой области обсудили, чем обеспечили мобилизованных жителей

В правительстве Липецкой области обсудили, чем обеспечили мобилизованных жителей

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел в этот понедельник 3 октября еженедельное совещание. Главный вопрос дня – чем и как обеспечены мобилизованные жители региона.

По словам первого заместителя губернатора Александра Рябченко, солдаты получают все необходимое. При этом важно понимать, что некоторых товаров нет в магазинах в нужном количестве. Эти вопросы решаются.

В субботу каждый мобилизованный отправится служить с аптечкой. Тем, кто был призван ранее, медицинские наборы доставили с гуманитарной помощью. Все мобилизованных обеспечили нижним и термобельем. Вскоре солдаты получат большую партию спальных мешков. Не остался в стороне и бизнес. Компании отправляют гуманитарную помощь, снабжают парней дополнительными продуктами, помогают их семьям.

Как сообщил Игорь Артамонов в своем телеграмм-канале, в регионе для тех, кто отправляется служить, проводят инструктаж по оказанию первой медицинской помощи. Также губернатор поручил проверить стрельбища, где желающие смогут потренироваться.