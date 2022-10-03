В частном секторе Липецка отключат свет во вторник 4 октября

В Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 4 октября в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. Все из-за ремонтных работ, которые продолжаются на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в частном секторе садоводческих товариществ Горняк и Спутник. Также без электроснабжения останутся жители улицы Бурлакова. Дополнительная информация в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Космонавтов, 47/5, 47/6, 49/4, 49/5, 51; Звездная, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17; проспект Победы, 98, 100. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №17 по улице Звездная и №98 по проспекту Победы. Подробности в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.