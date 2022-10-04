Пенсионерка отдала мошеннице 200 тысяч рублей, чтобы спасти племянницу в Липецке

Мошенница обманула липецкую пенсионерку на 200 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 85-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ей на стационарный телефон позвонил якобы сотрудник органов. Неизвестный утверждал, что ее племянница устроила ДТП. Это единственная близкая родственница старушки, поэтому она не раздумывая отдала все свои накопления. Спустя несколько минут после разговора к ней пришла молодая девушка. Мошенница забрала 200 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемую - 20-летнюю неработающую липчанку. Есть информация, что она таким же образом обманывала пожилых в соседних регионах.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Расследование продолжается. Пока девушка находится под подпиской о невыезде.