Под Липецком лишенная родительских прав женщина украла у матери 950 тысяч рублей

Жительницу Ельца приговорили к 3 годам колонии за кражу денег у матери Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 35-летней женщине, лишенной родительских прав. Ее признали виновной в хищении денег в крупном размере со счетов свей матери - п. в,г ч.3 ст.158 УК РФ.

Суд установил, что у ельчанки трое несовершеннолетних детей. Их опекуном является бабушка. Также на ее иждивении находится ее мать - прабабушка ребят. Пока женщина была в больнице, дочь через мобильное приложение сняла с ее счетов 950 997 рублей. Возбудили уголовное дело по п. в,г ч.3 ст.158 УК РФ «Кража в крупном размере с банковского счета».

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, злодейку уже судили ранее за покушение на сбыт наркотиков. Ей дали 8 лет колонии. В октябре 2020 года ее освободили по УДО. В связи с этим суд приговорил жительницу Ельца к 3 годам и 3 месяцам исправительной колонии общего режима.