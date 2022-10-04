В реку Воронеж в Липецке выпустили 125 тысяч белых толстолобиков

В реку Воронеж в Липецке запустили рыбу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце сентября в реку Воронеж в Липецке выпустили более 125 тысяч молодых белых толстолобиков. Каждая рыбка весит около 20 г. Но в природе они достигают до 40 кг.

Как сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления Росрыболовства , белых толстолобиков в реку Воронеж запустили для компенсации вреда от добычи песка на месторождении «Красный Горняк» в Грязинском районе. Мероприятие прошло под контролем сотрудников рыбнадзора.

Белый толстолобик - стайная пресноводная рыба семейства карповых. Она питается микроскопическими водорослями, тем самым очищая водоем. Любимое растение - ряска. За сутки толстолобик съедает больше собственной массы. Также рыбы фильтруют мутную и зеленую зацветшую воду.