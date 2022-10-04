В Липецке будут судить заключенного за развращение четырех школьниц

В Липецке будут судить осужденного за развращение школьниц. 22-летнего уроженца Белгородской области обвиняют в понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера, в совершении развратных действий, а также в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних – ч. ст.133 УК РФ, ч.3 ст.135 УК РФ и п.г ч.2 ст.242.1 УК РФ.

Следствие установило, что в 2019-2020 годы парень активно переписывался в соцсетях с девочками от 13 до 15 лет. Он добился от четырех школьниц обнаженных фото, а затем начал их шантажировать, требуя новые снимки. Извращенец уверял, что в случае отказа выложит фото в интернет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, под силой доказательств злодей во всем признался. Уголовное дело направили в суд. Кстати, в настоящее время парень сидит за аналогичные преступления. В апреле 2022 года его приговорили к 9,5 годам тюрьмы.