Водитель Лады врезался в отбойник под Липецком

Под Липецком Лада врезалась в дорожное ограждение Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 4 октября в Липецком районе столкнулись "Фольксваген" и грузовик "Шакман". Авария произошла на трассе Хлевное-Липецк. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили 35-летний водитель легковушки и его 32-летняя пассажирка.

На трассе Орел-Тамбов 42-летний мужчина за рулем "Лады Приоры" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Он в больнице.

В Хлевенском районе на трассе Хлевное-Липецк в ДТП попали ВАЗ-2105 и грузовик МАЗ. Пострадала 74-летняя пенсионерка из "пятерки".

В Добровском районе на трассе Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь столкнулись "Хендай" и ВАЗ-2107. Обоих водителей доставили в больницу. 58-летнего мужчину, управлявшего "семеркой", спасти не удалось.

Вечером в Липецке на улице Льва Толстого "Лада Гранта" сбила неизвестного на нерегулируемом пешеходном переходе. Личность несчастного устанавливают.