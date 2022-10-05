В ночном пожаре под Липецком сгорел дом

Пожар в селе Борисовка Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 5 октября, в Липецкой области вспыхнул жилой дом. Пожар случился в селе Борисовка Добровского района. Когда туда приехали 2 спасательных расчета, дом полыхал ярким пламенем. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил крышу, а также внутреннюю отделку и вещи по всей площади дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Под Липецком селе Борисовка сгорел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В 4 часа утра пожарные получили сигнал с улицы Барашева в Липецке. В 10-этажном доме загорелся подвал. С пламенем боролись 4 спасательные части. Итог – пострадала внутренняя отделка подвала на площади 5 кв.м.

Спасатели настоятельно просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на номер "112".