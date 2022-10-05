Трамвайную сеть в Липецке обновят за 3 года и 14,5 млрд рублей

В Липецке модернизируют электротранспорт Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду 5 октября в Липецке подписали концессионное соглашение по модернизации трамвайной системы. Проект планируют реализовать до конца 2025 года. Концессию заключили на 20 лет. По данным пресс-службы мэрии, документ еще должны согласовать депутаты облсовета. На модернизацию липецкого трамвая уйдет около 14,5 млрд рублей.

Инвестору предстоит отремонтировать 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов. Работы пройдут в несколько этапов. Сначала специалисты проведут проектно-изыскательные работы и только потом начнут модернизировать трамвайную систему города.

В первую очередь реконструируют трамвайное депо. Там установят автоматическую портальную моечную систему, механизированную двухстороннюю площадку для ремонта и обслуживания вагонов.