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Общество5 октября 2022 15:02

В Липецке установили 23 баннера в поддержку мобилизованных

В городе может появиться граффити в честь героев спецоперации
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Баннер в поддержку мобилизованных в Липецке

Баннер в поддержку мобилизованных в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке установили тематические баннеры в поддержку мобилизованных. Пока их 23. Конструкции с лозунгами "Парни, ждем вас с Победой", "Одна страна - одна Победа", "Победили отцы и деды - победим и мы" появились на улицах Неделина, Московская, Студеновская и других.

По словам начальника управления внутренней политики Ивана Терехова, до конца недели липчане увидят еще 50 баннеров на остановках и билбордах. Их также будут транслировать на экранах в транспорте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в областном центре может появиться граффити в честь героев спецоперации. Эту идею обсуждают в департаменте градостроительства и архитектуры. Напомним, что фасады городских многоэтажек уже украшают портреты героев Советского Союза Михаила Водопьянова и Марины Расковой, а также изображение пилотажной группы "Соколов России".