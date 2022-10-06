За драку в стриптиз-клубе житель Липецка отправится на 5 лет в колонию

Суд вынес приговор 22-летнему липчанину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор 22-летнему парню, который в стриптиз-клубе ударил охранника. 14 февраля этого года молодой человек отдыхал в баре. Около 4 часов утра он поссорился с другим посетителем. К ним подошел охранник и попросил липчанина выйти из заведения. На это парень ударил его локтем в голову. Мужчина упал, у него пошла кровь.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". У несчастного диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом носа и другие повреждения. Кстати, молодого человека ранее судили за кражу и грабеж. Срок наказания за предыдущие преступления еще не истек.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил липчанина к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.