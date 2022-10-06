Из-за порыва в Липецке 3 улицы остались без воды 6 октября

В Липецке из-за коммунальной аварии отключили воду Фото: Анастасия ЛИСОВА

В четверг, 6 октября в Липецке на улице Крайняя произошла коммунальная авария. У дома №4 прорвало трубу диаметром 150 мм. «РВК-Липецк» сообщает, из-за ремонтных работ питьевую воду отключили на улице Крайняя в домах №4, №6, №7А, №7Б, №7, №9.

Без холодной воды остались жители домов №17, №17/2 на улице 8 Марта. Также ее нет на площади Победы, 8. Чистую воду привезут к дому №4 на улице Крайняя.

Предполагается, что ремонтные работы продлятся до 20:00. Липчан просят с пониманием отнестись к неудобствам и предупреждают о том, что первое время из крана может идти мутная вода. Все интересующие вопросы можно задать в диспетчерскую по телефонам: *175, 236-175.