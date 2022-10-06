В Липецке улицу 8 Марта откроют в ночь на 7 октября

В Липецке откроют движение по улице 8 Марта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ремонт на улице 8 Марта в Липецке подходит к концу. В этот четверг 6 октября подрядчик укладывает финальный слой дорожного покрытия от улицы Крайней до Горького. Если позволит погода, уже этой ночью по дороге можно будет ездить.

Ремонтные работы на этом участке стартовали 26 сентября в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За это время дорожная организация сняла асфальт, уложила выравнивающий слой покрытия, установила люки. Следующим этапом планируют отремонтировать часть дороги от улицы Горького до Ворошилова. Там заменят дорожное покрытие. Движение перекрывать не будут.

На улице Политехническая продолжается ремонт. 6 октября работники должны завершить фрезерование. Им предстоит заменить дождеприемники и люки, нанести разметку, установить светофоры, дорожные знаки и «лежачих полицейских». Также на этом участке на остановках заменяют бордюры.

По данным пресс-службы администрации Липецка, на отрезке дороги от улицы Смирнова до Паровозной ремонтники демонтируют старый асфальт и реставрируют щебеночное основание. На улице Меркулова уже появился выравнивающий слой. Там осталось уложить новый асфальт.