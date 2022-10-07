В ДТП с Грантой в Липецке пострадал водитель Ларгуса

В Липецке столкнулись Лада Гранта и Лада Ларгус Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 6 октября в Липецке "Лада Гранта" врезалась в бетонный блок. Это случилось ночью на улице Терешковой. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадала 34-летняя пассажирка. Медики оказали ей помощь и отпустили.

А на улице Писарева столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". 23-летний водитель второй машины получил травмы. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

На улице Циолковского в аварию попали "Лада Калина" и 40-летний велосипедист. Последнего осмотрели врачи и отпустили домой.

Всего за сутки зафиксировали 3 965 нарушений Правил дорожного движения. Автоинспекторы остановили 9 пьяных водителей. 62 человека не пристегнулись. Автомобилисты 3 666 раз превысили скорость, выехали на встречку и припарковались в неположенном месте.