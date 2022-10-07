Под Липецком юрисконсульт управления капитального строительства "слил" дело за взятку в 720 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липцекой области на бывшего юрисконсульта управления капитального строительства Ельца завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в крупном размере - п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ. Максимальное наказание - до 12 лет тюрьмы.

По данным следствия, в июле 2022 года он проигнорировал заседания Арбитражного суда, где рассматривали иск от строительных организаций. Компании благоустраивали город в рамках госконтрактов. Мужчина не явился в суд, хотя представлял интересы ответчика - своего работодателя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ранее он получил 720 тыс. рублей от юриста частной практики, выступавшего на стороне истцов. В итоге суд встал на сторону строительных организаций.

Юрисконсульта задержали при получении взятки совместно с областным УФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается.