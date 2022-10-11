Под Липецком в зерносушилке горели 15 тонн семечек

В Липецкой области горела зерносушилка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 10 октября в Липецкой области горела металлическая зерносушилка. В селе Новополянье Чаплыгинского района с огнем боролись 8 пожарных расчетов и 4 добровольца. Несмотря на их усилия, на площади 30 кв.м. пострадала конструкция, а также 15 тонн семечек.

В тот же день в деревне Красотыновка Долгоруковского района вспыхнуло заброшенное кирпичное здание. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пламя уничтожило крышу и внутреннюю отделку строения по всей площади. В Липецке на улице 9 Мая пожар случился в заброшенном доме. Сгорели вещи на площади 15 кв.м. Также в областном центре дважды подгорала пища – в доме на Осеннем проезде и Боевом.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".