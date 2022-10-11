Мобилизованные липчане продолжают подготовку на военном полигоне

Глава Липецкой области проверил условия проживания в казармах и пообщался с призывниками. Они снабжены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Многие обратились к Игорю Артамонову с личными вопросами.

- Ребята переживают за своих близких, - отметил губернатор.- Кто-то начал ремонтировать крышу в доме, кто-то не успел провести газ – мобилизовался, у кого-то болеют родители. Мы решили создать специальную службу поддержки семей мобилизованных. В Липецкой области много предпринимателей, которые хотят помогать. Не оставим никого без внимания. Этот вопрос буду лично контролировать.

В ходе встречи были затронуты вопросы трудовых отношений. Военнослужащие беспокоятся о сохранении рабочих мест, заработной платы, дней отпуска.

- Все, что положено закону, должно быть исполнено. Вы – не просто рядовые работники, вы – герои. Если ваше предприятие сделает что-то не так, будем разбираться с каждым, - пообещал Игорь Артамонов.

На территории военного полигона ведутся занятия по инженерной, огневой подготовке, тактической медицине. Занятия проводят профессиональные военнослужащие с боевым опытом. В воинскую часть липчанам привезли квадрокоптеры, бензопилы и топоры, туристические коврики.