30 новых лифтов заработают до конца недели в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжается капитальный ремонт лифтов в многоэтажках. Обычно ремонт занимает около 3 месяцев. Но в доме №57 на улице Меркулова подрядная организация справилась за 2 месяца. Жители уже могут пользоваться 7 новыми лифтами.

До конца этой недели еще в 4 многоквартирных домах планируют запустить 30 подъемников. Еще столько же находятся на финальной стадии монтажа. Старое оборудование заменят на современное энергосберегающее. Все подъемники от российских и белорусских производителей.

Всего в этом году планируют обновить 152 лифта в 51 жилом доме. ФКР Липецкой области сообщают, что в этих домах поменяют лифтовую кабину, элементы автоматизации и диспетчеризации. Также отремонтируют машинные помещения и шахты. Новые лифты оборудуют кнопками со шрифтом Брайля. Табло современных подъемников показывает время и дату. В этом году на панели начали размещать герб региона и логотип ФКР.