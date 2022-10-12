Житель Липецка взял в аренду игровую приставку за 28 тысяч и перепродал ее

Липчанин перепродал арендованную игровую приставку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 23-летнего парня за мошенничество - ч.2 ст.159 УК РФ. По данным пресс-службы регионального УМВД, в ноябре 2021 года липчанин арендовал на сутки игровую консоль, но так и не вернул ее. Владелец приставки пытался дозвониться до него, но безрезультатно. Тогда он обратился в полицию. Сумма ущерба составила 28 тыс. рублей.

Полицейские задержали парня. Он признался, что сразу же пошел сдавать технику в комиссионный магазин. Но по пути ему встретился незнакомец, который купил консоль за 16 тыс. рублей. В конце декабря потерпевший увидел, что его приставку продают в Интернете. Он договорился с автором объявления о встрече. Туда же нагрянули правоохранители.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.