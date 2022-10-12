Волонтеры Липецкой области помогают мобилизованным и их семьям

Волонтеры предлагают горячий чай семьям мобилизованных Фото: Юлия КЛЮЕВА

Волонтеры Липецкой области помогают семьям мобилизованных. В штабе «Своих не бросаем» они взяли на себя важную работу. В колл-центре добровольцы отвечают на звонки, которые поступают на горячую линию. Также они разгружают и фасуют гуманитарную помощь. Учащиеся школ дежурят во дворе военкомата. Они предлагают родным мобилизованных, которые ждут из на улице, чай и печенья.

Студенты университетов и техникумов в штабе активно поддерживают мобилизованных и их семьи. В стороне не остались предприниматели и жители региона. Они собирают и доставляют гуманитарную помощь. С волонтерами штаба можно связаться напрямую по номеру +7(4742) 31-01-31. Также за помощью можно обратиться по номеру горячей линии 122.