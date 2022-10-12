В Липецке медики поликлиники собрали теплые вещи и продукты для мобилизованных

Фото управления здравоохранения Липецкой области Фото: с сайта

В понедельник 10 октября сотрудники липецкой городской поликлиники №2 передали гуманитарную помощь для мобилизованных земляков. Они собрали солдатам теплые вещи, носки, термобелье и подшлемники. Медики отправили нескоропортящиеся продукты питания – чай, различные консервы, макароны, печенье. А также средства личной гигиены – бритвенные станки, мыло, пену для бритья и другое.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, весь персонал принял участие в сборе гуманитарной помощи. Никто не остался равнодушным. По словам главврача поликлиники №2 Анны Марковой, у многих есть родственники, друзья или просто знакомые, которых мобилизовали. Скоро похолодает и им пригодится теплая одежда.

- Мы их поддерживаем, желаем удачи и ждем с победой, - сказала главврач.