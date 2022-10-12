Московские врачи спасли липецкого школьника после заражения столбняком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В селе Липецкой области 11-летний мальчик случайно поранил ногу топором. Через 12 дней ему стало сложно открывать рот, а позже появились и другие симптомы: напряжение мышц живота, туловища, шеи, рук и ног, нарастал спазм жевательной мускулатуры, нарушилась походка.

Родители обратились в московскую поликлинику. Оттуда мальчика с подозрением на столбняк забрали в Инфекционную клиническую больницу №1. Как сообщили в пресс-службе клиники, на тот момент у ребенка появилась "сардоническая улыбка" при любом мышечном напряжении. Он не мог ходить, а в кровати переворачивался с трудом. Врачи подтвердили диагноз "раневой столбняк".

Консилиум врачей разработал тактику ведения пациента. Липчанину назначили необходимые препараты. Противостолбнячную сыворотку ему вводили на протяжении 4 дней в реанимации. Итог - мальчик пошел на поправку. Докторам удалось добиться почти полного регресса спазма жевательной мускулатуры и скелетных мышц.