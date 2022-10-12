Свет отключат в частном секторе Липецка в четверг 13 октября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 13 октября в Липецке отключат свет и воду. С 9.00 до 16.00 без электроэнергии останется частный сектор по улицам Бурлакова, Зорге, Добровского, Гвардейская, Бехтерева. С 13.00 до 17.00 свет погаснет у липчан, проживающих в частном секторе по улицам Речная, Санаторная, Майская, Морская, Уступная, Байкальская, Южная, Тепличная, Пришкольная. Дополнительная информация в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам 50 лет НЛМК, 2д; Папина, 4а, 4б; Юных Натуралистов, ст. 11. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Гагарина, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100; Мусоргского, 1-10; Качалова, 2-6, 10; переулок Попова, 1, 3.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №4 по улице Мусоргского и №4а по Папина, а также к дому №2д на 50 лет НЛМК. Подробности по телефонам : *175, 236-175.